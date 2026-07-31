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Футбол

"Это был самый тяжелый период": Мудрик прокомментировал снятие дисквалификации

Украинец еще раз опроверг обвинения.
Сегодня, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик впервые высказался после снятия дисквалификации.

Напомним, что FA закрыла расследование в отношении украинца, и теперь он может вернуться на поле.

Сам же футболист еще раз подчеркнул, что никогда не употреблял допинг, а последние годы стали самыми сложными в его карьере.

После длительной борьбы четырехлетняя дисквалификация, наложенная на меня, отменена, и я могу немедленно возобновить свою карьеру. Я благодарен за то, что этот процесс завершился, что мне позволили вернуться в футбол и что теперь я могу смотреть в будущее. Это был самый тяжелый период в моей карьере.

Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не употреблял никаких запрещенных веществ. Мое стремление соревноваться честно и представлять свой клуб и страну с профессионализмом и честностью всегда было для меня важным

Ранее также сообщалось, что Челси получил условный трансферный бан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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