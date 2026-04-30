Челси может разорвать контракт с Мудриком

Однако это лишь один из вариантов.

Вингер Челси Михаил Мудрик может остаться без контракта, сообщает The Athletic.

Напомним, что украинец получил четыре года дисквалификации от FA и сейчас пытается обжаловать решение в арбитражном суде.

Нарушение антидопинговых правил подпадает под категорию тяжких дисциплинарых нарушений, что позволяет Челси разорвать с украинцем контракт в одностороннем порядке.

С другой стороны, клуб может этого не делать, так как Мудрик вернется в конце 2028 года, и у него еще будет действующий контракт.

В текущих условиях издания предполагает, что лондонцы могли бы предложить игроку контракт с уменьшенной зарплатой на время дисквалификации.

