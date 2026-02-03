iSport.ua
Другие

Мудрик угрожал соперникам из Польши во время игры CS2

Футболист Челси использовал исторические угрозы в онлайн-игре.
Сегодня, 19:08       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Вингер Челси Михаил Мудрик, который сейчас дисквалифицирован после положительного теста на допинг во время игры Counter-Strike, угрожал польским соперникам.

Как сообщает  Meczyki со ссылкой на Х, украинский футболист во время игры в CS2 напомнил польским соперникам о Волынской резне и Второй мировой войне.

Так, вингер заявил во время игры: "На следующей карте сделаем Волынь", "счастливой Волыни", "во время следующего раунда 1939 года".

Напомним, Михаил Мудрик играет за Челси с января 2023 года. Английский клуб приобрел его у донецкого Шахтера за 70 миллионов евро.

К слову, команда где играет Миколенко усилился игроком молодежной сборной Англии.

