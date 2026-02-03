iSport.ua
Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной

Готов помочь Барселоне оформить трансфер любой ценой.
Сегодня, 18:22
Маркус Рашфорд / Getty Images

Игрок Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, который сейчас на правах аренды выступает за Барселону, принял решение относительно своего будущего.

Англичанин по контракту должен вернуться в МЮ после завершения текущего соглашения с Барселоной летом 2026 года.

Однако издание Mirror сообщает, что 28-летний игрок хочет остаться в каталонской команде.

Отмечается, что Рашфорд готов пойти на существенное снижение заработной платы, чтобы помочь Барселоне выкупить его контракт.

К слову, Рома приняла решение убрать украинского форвардаа из заявки на еврокубки.

