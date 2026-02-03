Главный тренер Лиона - об Яремчуке: Это настоящий нападающий

Главный тренер Лиона Паулу Фонсека прокомментировал подписание украинского форварда Романа Яремчука.

Я очень доволен этим трансферным окном, нам нужен был нападающий - пришёл Роман. Это игрок, которого я знаю и который сможет помочь команде. Роман — настоящий нападающий, очень сильный в штрафной площади.

Читай также: "Хорошо знаю Фонсеку": Яремчук прокомментировал свой переход в Лион

"У нас не было игрока с такими характеристиками. Роман будет важен для нас в матчах против команд, которые низко обороняются. С ним у нас появятся новые тактические варианты".

Узнать детали трансфера нападающего сборной Украины в чемпионат Франции вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!