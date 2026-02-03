iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Главный тренер Лиона - об Яремчуке: Это настоящий нападающий

Объяснил, зачем Лиону понадобился Яремчук.
Сегодня, 17:27       Автор: Валентина Чорноштан
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Главный тренер Лиона Паулу  Фонсека прокомментировал подписание украинского форварда Романа Яремчука.

Я очень доволен этим трансферным окном, нам нужен был нападающий - пришёл Роман. Это игрок, которого я знаю и который сможет помочь команде. Роман — настоящий нападающий, очень сильный в штрафной площади.

Читай также: "Хорошо знаю Фонсеку": Яремчук прокомментировал свой переход в Лион

"У нас не было игрока с такими характеристиками. Роман будет важен для нас в матчах против команд, которые низко обороняются. С ним у нас появятся новые тактические варианты".

Узнать детали трансфера нападающего сборной Украины в чемпионат Франции вы можете на нашем сайте.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пауло Фонсека

Статьи по теме

Экс-тренер Шахтера получил жесткое наказание за нападение на арбитра Экс-тренер Шахтера получил жесткое наказание за нападение на арбитра
Лион назначит главным тренером экс-наставника Шахтера Лион назначит главным тренером экс-наставника Шахтера
Лион уволил тренера и рассматривает экс-наставников Шахтера ему на замену Лион уволил тренера и рассматривает экс-наставников Шахтера ему на замену
Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Другое19:08
Мудрик угрожал соперникам из Польши во время игры CS2
Европа18:55
Монако продал вундеркинда в Саудовскую Аравию
ЧМ-202618:49
Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу
Европа18:22
Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной
Украина18:00
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы
Европа17:29
Рома собралась убрать Довбика из заявки
Европа17:27
Главный тренер Лиона - об Яремчуке: Это настоящий нападающий
Лига Чемпионов16:59
Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов 2029 года
Бокс16:31
Уайлдер объяснил, почему выбрал Чисору вместо Усика
НБА15:54
Лейкерс готовятся расстаться со своим лидером этим летом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK