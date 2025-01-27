Лион уволил тренера и рассматривает экс-наставников Шахтера ему на замену

Пауло Фонсека и Луиш Каштру могут найти новое место работы.

Лион будет находиться в поисках нового главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает L'equipe, «львы» уволили Пьера Сажа. Об этом ему лично сообщил президент клуба Джон Текстор.

Среди кандидатов на пост тренера Пауло Фонсека и Луиш Каштру. Фаворитом является Фонсека, с которым выше упомянутый Текстор уже встречался и планирует встретиться еще.

Сейчас Лион идет на 6-ом месте в Лиге 1, имея 30 очков.

Напомним, ранее сообщалось, что Порту также рассматривает и Фонсеку, и Каштру на пост главного тренера .

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