Лион уволил тренера и рассматривает экс-наставников Шахтера ему на замену
Пауло Фонсека и Луиш Каштру могут найти новое место работы.
Лион будет находиться в поисках нового главного тренера в ближайшее время.
Как сообщает L'equipe, «львы» уволили Пьера Сажа. Об этом ему лично сообщил президент клуба Джон Текстор.
Среди кандидатов на пост тренера Пауло Фонсека и Луиш Каштру. Фаворитом является Фонсека, с которым выше упомянутый Текстор уже встречался и планирует встретиться еще.
Сейчас Лион идет на 6-ом месте в Лиге 1, имея 30 очков.
Напомним, ранее сообщалось, что Порту также рассматривает и Фонсеку, и Каштру на пост главного тренера .
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