Спортинг переманил из Лиона бывшего тренера Шахтера

Ближайший соперник Шахтера в Лиге чемпионов Спортинг договорился о сотрудничестве с бывшим тренером "горняков" Паулу Фонсекой, ныне возглавляющим Лион.

Как сообщает A Bola, лиссабонский клуб выплатит "ткачам" компенсацию в размере 5 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с 53-летним специалистом.

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Новый тренер подпишет со Спортингом контракт до лета 2030 года, а его заработная плата будет составлять 3 миллиона евро в год. Ожидается, что уже в среду, 4 ноября, он будет представлен в качестве нового наставника португальской команды.

Во главе "львов" Фонсека сменит Руя Боржеша, которому руководство предлагало еще вывести команду на матч с Шахтером, однако тот отказался.

Фонсека возглавлял Лион с января 2025 года, а в период с 2016 по 2019 год работал с Шахтером.

Напомним, что матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов Шахтер - Спортинг состоится во вторник, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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