Ключевой защитник Арсенала вернулся в общую группу после травмы

Защитник Арсенала Вильям Салиба вернулся к тренировкам с командой после травмы спины.

Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

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25-летний французский центрбек принял участие в занятии в общей группе "канониров" накануне матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против Славии, который состоится в среду, 4 ноября.

Look who's back. https://t.co/9Eqfol79Zm — Arsenal (@Arsenal) November 3, 2026

В нынешнем сезоне Салиба еще не играл, а последний раз выходил на поле за сборную Франции в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против Испании (0:2) 14 июля и был вынужденно заменен на 30-й минуте.

Французский защитник испытывал проблемы со спиной еще в концовке прошлого клубного сезона, а на мировом первенстве тренировался по облегченной программе и играл на обезболивающих.

В минувшем сезоне Салиба провел в составе Арсенала во всех турнирах 50 матчей, записав на свой счет по одному голу и ассисту. На ЧМ-2026 защитник сыграл за сборную Франции шесть поединков.

Ранее сообщалось, что Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой.

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