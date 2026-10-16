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Футбол

Субименди может вернуться в состав Арсенала

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем с Ноттингем Форест в чемпионате Англии.
Сегодня, 19:49       Автор: Сергей Носенко
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Полузащитник Мартин Субименди близок к возвращению на поле, тогда как защитнику Пьеро Хинкапи, вероятно, потребуется еще одна-две недели для восстановления. 

Оба футболиста получили травмы голеностопа на тренировке после победного матча против Лидса (2:1). Из-за повреждений они пропустили встречу с Лиллем в Лиге чемпионов, в которой канониры одержали победу во вторник.

"Субименди выглядит гораздо лучше. Завтра у нас будет еще одна тренировка, после которой мы оценим, сможет ли он сыграть против Ноттингем Форест", — заявил Артета.

Ситуация с Хинкапи выглядит менее оптимистично. По словам наставника лондонцев, защитник хорошо восстанавливается, но ему понадобится дополнительное время.

"Пьеро восстанавливается очень хорошо. Уверен, что ждать осталось недолго, но, вероятно, ему потребуется еще одна-две недели", — отметил главный тренер Арсенала.

Кроме того, лондонцам не помогут Христос Цолис, восстанавливающийся после мышечной травмы, полученной во время выступлений за сборную, и защитник Уильям Салиба, который продолжает испытывать проблемы со спиной.

Напомним, Интер потерял Павара перед матчем с Шахтером.

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