Интер потерял Павара перед матчем с Шахтером

Миланский Интер лишился еще одного футболиста из-за травмы.

У защитника Бенжамена Павара диагностировали повреждение мышц правого бедра, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Утром в пятницу, 16 октября, 30-летний француз прошел медицинское обследование в клинике Humanitas в Роццано. Врачи выявили у него повреждение приводящих мышц правого бедра.

В Интере пока не уточнили, сколько времени потребуется защитнику на восстановление. По информации итальянских СМИ, футболист может пропустить около трех недель.

Если этот прогноз подтвердится, Павар рискует не сыграть против донецкого Шахтера в матче общего этапа Лиги чемпионов, запланированном на 21 октября.

Напомним, ранее Интер также потерял своего капитана Лаутаро Мартинеса, который получил травму накануне.

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