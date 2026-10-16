iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер потерял Павара перед матчем с Шахтером

Миланский Интер лишился еще одного футболиста из-за травмы.
Сегодня, 18:08       Автор: Сергей Носенко
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

У  защитника Бенжамена Павара диагностировали повреждение мышц правого бедра, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Утром в пятницу, 16 октября, 30-летний француз прошел медицинское обследование в клинике Humanitas в Роццано. Врачи выявили у него повреждение приводящих мышц правого бедра.

В Интере пока не уточнили, сколько времени потребуется защитнику на восстановление. По информации итальянских СМИ, футболист может пропустить около трех недель.

Если этот прогноз подтвердится, Павар рискует не сыграть против донецкого Шахтера в матче общего этапа Лиги чемпионов, запланированном на 21 октября.

Напомним, ранее Интер также потерял своего капитана Лаутаро Мартинеса, который получил травму накануне. 

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Бенжамен Павар

Статьи по теме

Ювентусу грозит наказание за отказ фанатов почтить память легенды Интера Ювентусу грозит наказание за отказ фанатов почтить память легенды Интера
Ушел из жизни легендарный футболист Интера и сборной Италии Ушел из жизни легендарный футболист Интера и сборной Италии
Реал в ярком матче одолел Интер на старте Лиги чемпионов Реал в ярком матче одолел Интер на старте Лиги чемпионов
Интер с дублем Лаутаро совершил эффектный камбек против Наполи Интер с дублем Лаутаро совершил эффектный камбек против Наполи

Видео

Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: стартовые матчи туров европейских лиг
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов20:31
Шахтер обошел европейских грандов по необычному показателю
Европа19:49
Субименди может вернуться в состав Арсенала
Бокс19:21
"Лучше бокса только бокс": Беринчик рассказал о бое с Ханаковым
Европа18:46
Болельщики Хайдука скандировали про Освенцим и Гитлера: полиция Хорватии начала расследование
Лига Чемпионов18:08
Интер потерял Павара перед матчем с Шахтером
Другие страны17:31
В Уругвае судья показал футболистам карточки с "телефона"
Европа и мир17:03
Сокол разгромил чемпиона Испании со счетом 7:0 на старте Континентального кубка
Бокс16:28
"Удары головой и по затылку": команду Дюбуа обвинили в нарушениях
Европа15:40
Реал продлит контракт с одной из своих звезд
Формула 114:55
Феррари привезет большое обновление в Остин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK