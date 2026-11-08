Интер обыграл Комо и поднялся на второе место в Серии А
После поражения от Милана в предыдущем туре подопечные Кристиана Киву стремились реабилитироваться перед своими болельщиками. Соперником нерадзурри стал Комо, который под руководством Сеска Фабрегаса проводит успешный сезон.
Хозяева быстро захватили инициативу и дважды отличились еще до завершения стартовой 20-минутки. На 12-й минуте Франческо Пио Эспозито открыл счет после передачи Деджда Спенса. Еще через семь минут Маркус Тюрам удвоил преимущество Интера.
Комо пытался вернуться в игру, однако хозяева уверенно контролировали ход встречи и не позволили сопернику сократить отставание. В итоге миланцы одержали победу со счетом 2:0.
Благодаря этой победе Интер набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Лидирует Лацио с 29 баллами. Комо с 23 очками занимает пятую строчку.
Чемпионат Италии. Серия А, 11-й тур
Интер – Комо – 2:0
Голы: Пио Эспозито, 12, Тюрам, 19.
Напомним, Твент спас ничью с Аяксом благодаря голу Веггорста на 90+5 минуте.
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