Интер обыграл Комо и поднялся на второе место в Серии А

Миланский Интер одержал домашнюю победу над Комо в центральном матче 11-го тура чемпионата Италии сезона-2026/27.

После поражения от Милана в предыдущем туре подопечные Кристиана Киву стремились реабилитироваться перед своими болельщиками. Соперником нерадзурри стал Комо, который под руководством Сеска Фабрегаса проводит успешный сезон.

Хозяева быстро захватили инициативу и дважды отличились еще до завершения стартовой 20-минутки. На 12-й минуте Франческо Пио Эспозито открыл счет после передачи Деджда Спенса. Еще через семь минут Маркус Тюрам удвоил преимущество Интера.

Комо пытался вернуться в игру, однако хозяева уверенно контролировали ход встречи и не позволили сопернику сократить отставание. В итоге миланцы одержали победу со счетом 2:0.

Благодаря этой победе Интер набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Лидирует Лацио с 29 баллами. Комо с 23 очками занимает пятую строчку.

Чемпионат Италии. Серия А, 11-й тур

Интер – Комо – 2:0

Голы: Пио Эспозито, 12, Тюрам, 19.

Напомним, Твент спас ничью с Аяксом благодаря голу Веггорста на 90+5 минуте.

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