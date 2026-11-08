Шахтер – Динамо 0:0: киевляне не смогли дожать горняков в меньшинстве

Шахтер и Динамо сыграли вничью в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на Арене Львов завершился без забитых мячей – 0:0.

Главным событием встречи стало удаление защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса. На 54-й минуте бразилец ударил Виталия Дубинчака во время стычки футболистов. После просмотра VAR главный арбитр Дмитрий Панчищин показал игроку горняков красную карточку.

Получив численное преимущество, Динамо перехватило инициативу и попыталось дожать соперника. Киевляне регулярно угрожали воротам Дмитрия Ризныка, однако голкипер Шахтера уверенно действовал в рамке. В частности, он спас команду после удара Дубинчака на 76-й минуте.

Самые опасные моменты концовки встречи возникли у обоих ворот. На 87-й минуте защитник Динамо Тиаре после неудачного выхода Ризныка не смог попасть в ворота с нескольких метров. А уже через минуту Невертон убежал на свидание с Бущаном, но голкипер киевлян спас свою команду.

В итоге ни одной из команд не удалось забить.

Напомним, недавно команды встречались в Кубке Украины, где Шахтер одержал разгромную победу со счетом 3:0.

УПЛ. 12-й тур. 8 ноября 2026 года. Львов, Арена Львов.

Предупреждения: Кедзёра (27), Сыч (51), Дубинчак (54), Марлон (69), Мейреллиш (85), Шапаренко (89).

Удаление: Тобиас (54, агрессивное поведение).

Шахтер: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина, Очеретько, Марлон (Невертон, 73) – Алиссон, Траоре (Мейреллиш, 73), Мендоса (Грам, 55).

Динамо: Бущан – Тымчик (Сыч, 16), Кедзёра, Тиаре, Дубинчак – Пихаленок (Рубчинский, 88), Бражко, Шапаренко – Волошин (Ба Кеассе, 71), Пономаренко (Мунгенге, 71), Шола Огундана (Густаво, 88).

Арбитр: Дмитрий Панчищин.

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