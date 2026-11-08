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Украина потерпела второе подряд поражение в отборе на Евро-2028

Сборная Сербии забросила украинцам 41 мяч, а Игорь Турченко стал лучшим бомбардиром встречи.
Сегодня, 18:28       Автор: Сергей Носенко
Тренер Вадим Бражник / ФГУ
Тренер Вадим Бражник / ФГУ

Мужская сборная Украины по гандболу потерпела второе подряд поражение в квалификации чемпионата Европы 2028 года. В матче второго тура группы 3 подопечные Вадима Бражника уступили Сербии со счетом 30:41.

Встреча состоялась 8 ноября в словацком Прешове на площадке Tatran Handball Arena. Поединок имел статус номинально домашнего для украинской команды.

После первого тайма сербы вели с преимуществом в три мяча — 19:16. После перерыва сборная Сербии продолжила увеличивать отрыв и в итоге победила с разницей в 11 голов.

Самым результативным игроком Украины стал Игорь Турченко, забросивший 10 мячей. В составе сербской команды девять раз отличился Урош Коядинович.

Украина — Сербия — 30:41 (16:19) Голы: Турченко (10) — Коядинович (9). Это второе подряд поражение Украины в отборе. На старте квалификации команда Вадима Бражника уступила Исландии со счетом 26:48.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гандбол Сборная Украины

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