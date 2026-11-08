Буковина - Колос 1:1: обзор матча и результат игры 08.11.2026

В воскресенье, 8 ноября, Буковина принимала на своем поле Колос в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды поделили очки в поединке, разойдясь ничьей со счетом 1:1.

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Гости вышли вперед в матче ближе к концу первого тайма благодаря голу Дениса Ндукве. На 39-й минуте Колос разогнал контратаку, в завершении которой Лука Станковски с острого угла пробил в голкипера, однако Ндукве среагировал на отскок и добил мяч в сетку.

Буковине удалось отыграться уже в начале второй половины встречи усилиями Олега Кожушко, который, получив мяч слева в штрафной, с разворота отправил его под дальнюю стойку.

Колос на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 12 баллов. Буковина идет на десятой позиции, набрав десять пунктов.

Статистика матча Буковина - Колос 12-го тура чемпионата Украины

Буковина - Колос 1:1

Голы: Кожушко, 50 - Ндукве, 39

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 21 - 11

Удары в створ: 8 - 6

Угловые: 11 - 3

Фолы: 14 - 6

Буковина: Каневцев - Стасюк, Безуглый, Карась, Бусько - Виттенчук, Задерака (Кравчук, 61), Груша (Танковский, 68) - Пидлепенец (Ильин, 61), Кожушко (Клепач, 76), Дахновский (Мор, 76).

Колос: Пахолюк - Рухадзе, Козик, Бурда, Цуриков - Демченко, Гагнидзе, Станковски (Ррапай, 73) - Кане, Ндукве (Тахири, 73), Касалла (Климчук, 56).

Предупреждения: Дахновский - Станковски, Климчук.

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