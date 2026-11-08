НХЛ: Каролина забросила девять шайб Чикаго, победы Монреаля, Тампы и Колорадо
В ночь на воскресенье, 8 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 7 ноября
Вашингтон – Флорида – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Сент-Ивэни, 1:1 – 3 Брэди Ткачак (Мэттью Ткачак), 1:2 – 10 Брэди Ткачак (Джонс, Мэттью Ткачак), 2:2 – 24 Так, 3:2 – 34 Протас (Леонард, Дюбуа), 4:2 – 44 Дюбуа (Протас), 4:3 – 59 Беннетт (Райнхарт, Мэттью Ткачак)
Нэшвилл – Сент-Луис – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 13 Снаггеруд (Томас, Броберг), 1:1 – 16 Стэмкос (Йоси, Бурк), 2:1 – 29 Колтон (Йоси, Друри), 3:1 – 58 Пербикс (Форсберг, Стэмкос)
Сиэтл – Рейнджерс – 3:4 (0:3, 0:1, 3:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Перро (Лафреньер, Зибанежад), 0:2 – 9 Картье (Бьоркстранн, Фокс), 0:3 – 13 Хмеларж (Лаба), 0:4 – 32 Дорофеев (Лафреньер, Зибанежад), 1:4 – 41 Какко (Каттон, Монтур), 2:4 – 46 Эберле (Стивенсон, Бенирс), 3:4 – 55 Данн (Вуд, Каттон)
Айлендерс – Нью-Джерси – 4:5 (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 15 Дюклер (Пажо, Хольмстрем), 1:1 – 15 Родригес (Манта), 2:1 – 17 Шефер (Хейнеман, Хорват), 2:2 – 24 Чисхольм (Грицюк, Братт), 3:2 – 25 Хольмстрем (Хорват, Палмиери), 4:2 – 31 Эклунд (Шенн, Деанджело), 4:3 – 46 Евангелиста (Хишир, Пеши), 4:4 – 53 Хэмилтон (Евангелиста, Джек Хьюз), 4:5 – 61 Джек Хьюз (Люк Хьюз)
Оттава – Юта – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Зеттерлунд (Томазино, Холлидей), 1:1 – 9 Келлер (Ли), 2:1 – 46 Амадио (Клевен, Жиру), 2:2 – 49 Хэйтон (Уигар, Келлер), 3:2 – 57 Казинс (Пинто, Шабо), 4:2 – 59 Пинто (Амадио, Штюцле)
Торонто – Монреаль – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Ньюхук (Капанен), 0:2 – 13 Ньюхук (Дак, Гуле), 0:3 – 32 Крайдер, 1:3 – 46 В. Нюландер (Мэттьюс, Рэддиш), 2:3 – 47 Маккенна (Сиссонс, Джошуа), 2:4 – 52 Болдук (Кофилд, Хатсон)
Даллас – Сан-Хосе – 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 7 Миса (Смит, Селебрини), 1:1 – 9 Хинтц (Харли, Джонстон), 2:1 – 15 Бенн (Хинтц), 3:1 – 16 Робертсон (Харли, Рантанен), 3:2 – 22 Стенберг (Полкамп, Селебрини), 4:2 – 34 Харли (Рантанен, Джонстон), 4:3 – 37 Смит (Селебрини, Марчмент)
Миннесота – Тампа-Бэй – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Колман (К. Хьюз, Мяяття), 2:0 – 2 Шабанов (Капризов, Эрикссон Эк), 2:1 – 36 Генцел (Кучеров, Д'Астус), 3:1 – 46 Шабанов, 3:2 – 53 Генцел (Д'Астус, Пойнт), 3:3 – 56 Д'Астус (Пойнт, Джон Карлсон), 3:4 – 63 Кучеров (Джон Карлсон, Генцел)
Каролина – Чикаго – 9:2 (4:0, 3:0, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 1 Джарвис (Холл, Миллер), 2:0 – 3 Блэйк (Элерс), 3:0 – 10 Мартинук (Робинсон, Котканиеми), 4:0 – 19 Мартинук (Робинсон, Котканиеми), 5:0 – 24 Свечников (Каррье), 6:0 – 30 Ахо (Каррье, Уокер), 7:0 – 38 Никишин (Ахо, Гостисбеер), 7:1 – 45 Канцеров (Влашич, Бедард), 7:2 – 53 Бедард (Влашич), 8:2 – 56 Гостисбеер (Станковен, Никишин), 9:2 – 59 Свечников (Ахо)
Лос-Анджелес – Питтсбург – 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Новак (Летанг, Карлайл), 0:2 – 5 Новак (Киндел), 1:2 – 9 Перри (Панарин, Андерсон), 1:3 – 19 Чинахов (Малкин, Койвунен), 2:3 – 23 Лаферрье (Густафссон, Кемпе), 2:4 – 37 Кросби (Карлссон, Малкин), 2:5 – 58 Кросби (Летанг, Малкин)
Колорадо – Детройт – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 29 Нечас (Макар, Хьюз), 2:0 – 32 Маккиннон (Нечас, Макар), 3:0 – 47 Нечас (Тэйвс, Маккиннон), 4:0 – 49 Макар (Нечас, Маккиннон)
Эдмонтон – Ванкувер – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 9 Экхольм (Драйзайтль, Макдэвид), 1:1 – 19 Сассон (Бризбуа, Олексяк), 2:1 – 41 Дикинсон (Жозеф, Эмберсон), 3:1 – 44 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 3:2 – 57 Босер (Петтерссон, Гронек), 4:2 – 59 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид)
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