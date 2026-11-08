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Амосов выступит в соглавном событии UFC Saudi Arabia

Украинский боец будет противостоять экс-претенденту на титул.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Ярослав Амосов / Getty Images
Ярослав Амосов / Getty Images

Украинский полусредневес Ярослав Амосов (30-1) в своем ближайшем бою в UFC встретится с бывшим претендентом на титул Иэном Мачадо Гэрри (17-2).

Пятираундовый поединок украинского и ирландского бойцов состоится 5 декабря в рамках турнира UFC Saudi Arabia и станет соглавным событием шоу.

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Амосов на данный момент занимает 13-ю строчку в рейтинге своего дивизиона, а Гэрри - вторую.

Главныйм событием турнира станет бой бывшего двукратного чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-6) против Шарабутдина Магомедова (17-1).

Напомним, что Амосов провел два поединка в UFC, одержав досрочные победы. В декабре 2025 года украинец одолел Нила Магни удушающим приемом в первом раунде, а в мае 2026 года так же победил Хоэля Альвареса во втором раунде.

Гэрри свой последний бой провел в августе 2026 года, уступив Исламу Махачеву единогласным решением судей в поединке за титул.

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