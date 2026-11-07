Манчестер Сити неожиданно уступил аутсайдеру чемпионата

В субботу, 7 ноября, Ноттингем принимал дома Манчестер Сити.

Гости сразу начали катстрофично. Ошибкой в защите воспользовался Жаир, закатив мяч в ворота "горожан" уже на шестой минуте.

Сити попытался пойти вперед, но наткнулся на соперника, который не планировал играть вторым номером. Как итог, Делап забил второй мяч на 18-й минуте. Только после этого гости по-настоящему включились, создали несколько острых моментов, но до перерыва не сумели исправить ситуацию.

Со стартом второго тайма Шерки подарил надежду на камбек. Однако почти полное владение мячом ничего не давало Сити, а Ноттингем огрызался контратаками. После одной из таких Делап оформил дубль, установив окончательный счет матча.

Три очка "лесников" позволили им покинуть зону вылета, отправив туда Манчестер Юнайтед.

Статистика матча Ноттингем - Манчестер Сити 10-го тура АПЛ

Ноттингем - Манчестер Сити 3:1

Голы: Жаир, 6, Делап, 18, 73 - Шерки, 52

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.57

Владение мячом: 22% - 78%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 3 - 7

Фолы: 13 - 7

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