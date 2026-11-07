Поединок Харьков - Карпаты был перенесен

Матч 12-го тура УПЛ между Харьковом и Карпатами был перенесен.

Напомним, что команда встречались сегодня в Киеве. Игра успела дойти до второго тайма, однако был прерван воздушной тревогой.

К тому моменту львовская команда вела в счете 1:2.

Как сообщила пресс-служба Харькова, именно Карпаты отказались доигрывать матч по окончании тревоги, воспользовавшись соответствующей опцией в правилах.

УПЛ сообщила же, что дата доигрывания будет определена позднее.

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