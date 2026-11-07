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Футбол

Поединок Харьков - Карпаты был перенесен

Львовский клуб решил не доигрывать матч.
Сегодня, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Харьков - Карпаты / fckarpaty.com.ua
Харьков - Карпаты / fckarpaty.com.ua

Матч 12-го тура УПЛ между Харьковом и Карпатами был перенесен.

Напомним, что команда встречались сегодня в Киеве. Игра успела дойти до второго тайма, однако был прерван воздушной тревогой.

К тому моменту львовская команда вела в счете 1:2.

Как сообщила пресс-служба Харькова, именно Карпаты отказались доигрывать матч по окончании тревоги, воспользовавшись соответствующей опцией в правилах.

УПЛ сообщила же, что дата доигрывания будет определена позднее.

С расписанием и результатами матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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