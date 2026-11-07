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Футбол

Чучело Инфантино сожгли в Англии

Фигуру футбольного функционера пронесли по улицам английского Льюиса, после чего отправили в костер.
Сегодня, 14:43       Автор: Сергей Носенко
Инфантино и Трамп / Getty Images
Инфантино и Трамп / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино стал одним из персонажей традиционного празднования Bonfire Night в британском городе Льюис. Во время ежегодного шествия по улицам города пронесли большое чучело швейцарского функционера, одетое в футболку сборной Аргентины. Позже его сожгли на костре.

Как сообщает аргентинское издание TyC Sports, фигуру Инфантино освистывали зрители во время прохождения мимо толпы. Негативную реакцию вызвала и аргентинская форма, в которую нарядили чучело.

Появление президента ФИФА среди персонажей для символического сожжения связано с критикой его деятельности во главе международной футбольной организации. В частности, недовольство вызвали инициативы по привлечению частных инвесторов к коммерческой деятельности ФИФА, а также отношения Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.

Bonfire Night традиционно отмечают 5 ноября. Праздник посвящен провалу Порохового заговора 1605 года, когда группа католических заговорщиков во главе с Робертом Кейтсби планировала взорвать здание английского парламента и убить короля Якова I.

В Льюисе первые документально зафиксированные празднования состоялись в 1679 году. Со временем традиция приобрела современный вид: участники организуют факельные шествия, создают сатирические изображения известных политиков и других публичных персон, которые в конце вечера отправляют в костер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанни Инфантино

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