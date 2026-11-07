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"Сам такой": судья эффектно ответил чешскому теннисисту, раскритиковавшему его работу

Чешский теннисист Максим Мрва вступил в словесную перепалку с арбитром Марко Плеше во время матча турнира в Италии. Однако судья нашел неожиданный ответ на критику игрока.
Сегодня, 10:39       Автор: Сергей Носенко
Максим Мрва / Getty Images
Максим Мрва / Getty Images

Во время четвертьфинального матча турнира серии Challenger 50 в итальянском Таранто между чехом Максимом Мрвой и французом Маттео Мартино произошел забавный эпизод.

19-летний Мрва остался недоволен несколькими решениями судьи на вышке Марко Плеше и решил высказать ему претензии. После очередного проигранного гейма чех обратился к арбитру:

"Ты очень плохой судья, и сам это знаешь. Ты допускаешь столько ошибок. Именно поэтому ты работаешь на турнире категории Challenger 50, а не на более крупных соревнованиях".

Однако Плеше не стал оправдываться и спокойно парировал выпад теннисиста:

"Такой же, как и ты".

Видеозапись перепалки быстро разошлась по социальным сетям. Необычную реакцию арбитра оценил и бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который поделился роликом в своем аккаунте в X и прокомментировал его:

"Респект судье на вышке "

Примечательно, что словесная перепалка не помешала чеху отыграться во втором сете. Мрва выиграл его со счетом 7:5 после поражения в первой партии (5:7), однако в решающем сете уступил французу — 4:6.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: challenger курьез

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