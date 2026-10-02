Китайскую дзюдоистку дисквалифицировали за острые зубы

На Азиатских играх в японской Нагое произошел один из самых необычных эпизодов турнира по дзюдо.

В четвертьфинале женской категории до 70 кг встретились японка Рин Маэда и представительница Китая Тан Цзин. Во время борьбы китаянка укусила соперницу за руку.

Маэда сразу обратилась к арбитру и показала руку. На ней остались отчетливые следы от зубов. Судьи изучили видеоповтор, после чего приняли решение дисквалифицировать Тан за неспортивное поведение.

Главный тренер женской сборной Японии Маки Цукада призналась, что за свою карьеру впервые столкнулась с подобным инцидентом.

"Казалось, что кровь действительно вот-вот пойдет. Мы не обсуждали необходимость обработки раны, но след от укуса был очень четким и хорошо заметным", — рассказала Цукада.

Сама Маэда призналась, что не знала, чем закончится ситуация после обращения к арбитру.

"Такое случается нечасто, для меня это было впервые. Я немного чувствовала боль, но когда вернулась на татами, сработал адреналин, и я практически перестала ее замечать", — сказала японская дзюдоистка.

Тан Цзин сначала пыталась оспорить решение судей, однако в итоге пожала руку Маэде и покинула соревновательную зону.

А для Маэды этот эпизод завершился золотой медалью: японка продолжила выступление, дошла до финала и победила представительницу Казахстана Азхар Асхат.

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