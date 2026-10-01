iSport.ua
Русский Українська
Другие

58-летний украинский стрелок завоевал серебро чемпионата Европы

Украинский стрелок Николай Мильчев стал серебряным призером чемпионата Европы-2026 по стендовой стрельбе в дисциплине "скит".
Сегодня, 20:09       Автор: Сергей Носенко
Николай Мильчев / Getty Images
Николай Мильчев / Getty Images

58-летний олимпийский чемпион Сиднея-2000 успешно преодолел квалификацию, поразив 122 мишени из 125. Из-за одинакового результата нескольким спортсменам пришлось участвовать в перестрелке за выход в финальную восьмерку.

В перестрелке украинец сначала опередил шведа Свена Корте, а затем в борьбе за седьмое место победил итальянца Таммаро Кассандро.

В финале украинец постепенно отыгрался после неудачного старта и добрался до борьбы за медали. В одной из серий Мильчев выбил из борьбы Германа Теленина, который долгое время возглавлял протокол.

В итоге Мильчев вышел в золотую серию, где его соперником стал финн Эету Каллионен. В решающей серии Каллионен оказался точнее и завоевал золото, а украинец завершил чемпионат Европы с серебряной медалью.

Интересно, что разница в возрасте с чемпионом Европы составила 30 лет: 58-летний Мильчев боролся за золото с 28-летним финном Ээту Каллионеном.

Для Мильчева это третья медаль чемпионатов Европы. Ранее он становился серебряным призером в 1999 году и бронзовым — в 2025-м.

А тем временем Чепурный выиграл две медали на этапе Кубка вызова.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мильчев

Статьи по теме

Стрельба. Мильчев остановился в шаге от медали Стрельба. Мильчев остановился в шаге от медали
Стрельба. Мильчев поборется за медали Стрельба. Мильчев поборется за медали
ОИ-2016. День 8-й. Превью ОИ-2016. День 8-й. Превью
Стрельба: Мильчев проходит в полуфинал Стрельба: Мильчев проходит в полуфинал

Видео

Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем
Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Северной Ирландией в третьем туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: Клопп попробует наконец-то победить
просмотров
Свитолина сыграет с Синяковой
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс22:06
Кабайел проведет первую защиту титула WBC: известен соперник и дата боя
Автоспорт21:25
Бондарев продолжит карьеру в R-ace GP
Олимпийские игры20:54
Юношеские Олимпийские игры-2026: кто представит Украину
Другое20:09
58-летний украинский стрелок завоевал серебро чемпионата Европы
Украина19:38
Миколенко покинул расположение сборной Украины
Бокс19:01
Ломаченко нацелился на возвращение ради титула
Бокс18:24
Уиттакера и Уоллеса пришлось разнимать на пресс-конференции перед боем
Формула 117:44
Рассел: "Я больше не чувствую себя потерянным"
Киберспорт17:03
Бутылка пива на столе у игрока: мендежер команды объяснила ситуацию
Украина16:32
Кудривка может подписать ирландского вингера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK