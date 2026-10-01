58-летний украинский стрелок завоевал серебро чемпионата Европы

Украинский стрелок Николай Мильчев стал серебряным призером чемпионата Европы-2026 по стендовой стрельбе в дисциплине "скит".

58-летний олимпийский чемпион Сиднея-2000 успешно преодолел квалификацию, поразив 122 мишени из 125. Из-за одинакового результата нескольким спортсменам пришлось участвовать в перестрелке за выход в финальную восьмерку.

В перестрелке украинец сначала опередил шведа Свена Корте, а затем в борьбе за седьмое место победил итальянца Таммаро Кассандро.

В финале украинец постепенно отыгрался после неудачного старта и добрался до борьбы за медали. В одной из серий Мильчев выбил из борьбы Германа Теленина, который долгое время возглавлял протокол.

В итоге Мильчев вышел в золотую серию, где его соперником стал финн Эету Каллионен. В решающей серии Каллионен оказался точнее и завоевал золото, а украинец завершил чемпионат Европы с серебряной медалью.

Интересно, что разница в возрасте с чемпионом Европы составила 30 лет: 58-летний Мильчев боролся за золото с 28-летним финном Ээту Каллионеном.

Для Мильчева это третья медаль чемпионатов Европы. Ранее он становился серебряным призером в 1999 году и бронзовым — в 2025-м.

А тем временем Чепурный выиграл две медали на этапе Кубка вызова.

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