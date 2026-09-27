Чепурный выиграл две медали на этапе Кубка вызова

В Париже состоялся этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

Украину на соревнованиях представлял Назар Чепурный, который выступил в двух дисциплинах: в опорном прыжке и параллельных брусьях. А также Олег Верняев и Богдан Ковалев.

Украинский гимнаст стартовал в опорном прыжке, где уверенно выборол золотую медаль.

Затем Чепурный приступил к упражнениях на брусьях, где сумел взять лишь серебро. Турецкий гимнаст Ферхат Арикан сумел опередить украинца.

Верняев и Ковалев не сумели пробиться на подиум, заняв восьмое и шестое места соответственно в своих дисциплинах.

Ранее также финские волейболисты выиграли первые медали в своей истории.

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