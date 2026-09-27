iSport.ua
Русский Українська
Другие

Чепурный выиграл две медали на этапе Кубка вызова

Украинец удачно выступил в Париже.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Назар Чепурный / Getty Images
Назар Чепурный / Getty Images

В Париже состоялся этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

Украину на соревнованиях представлял Назар Чепурный, который выступил в двух дисциплинах: в опорном прыжке и параллельных брусьях. А также Олег Верняев и Богдан Ковалев.

Украинский гимнаст стартовал в опорном прыжке, где уверенно выборол золотую медаль.

Затем Чепурный приступил к упражнениях на брусьях, где сумел взять лишь серебро. Турецкий гимнаст Ферхат Арикан сумел опередить украинца.

Верняев и Ковалев не сумели пробиться на подиум, заняв восьмое и шестое места соответственно в своих дисциплинах.

Ранее также финские волейболисты выиграли первые медали в своей истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Германия Клоппа сенсационно уступила Греции Германия Клоппа сенсационно уступила Греции
Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Португалии Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Португалии
Нидерланды под руководством Хави одержали первую победу Нидерланды под руководством Хави одержали первую победу
Мерседес установил невероятное достижение в Баку Мерседес установил невероятное достижение в Баку

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов, Германии, Португалии в Лиге наций
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:53
Лига наций23:53
Германия Клоппа сенсационно уступила Греции
Лига наций23:45
Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Португалии
Гимнастика22:40
Чепурный выиграл две медали на этапе Кубка вызова
Лига наций21:45
Нидерланды под руководством Хави одержали первую победу
Формула 119:50
Мерседес установил невероятное достижение в Баку
Лига наций19:10
Зидан анонсировал широкую ротацию в составе сборной Франции
Киберспорт18:50
NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9
Формула 118:15
Окон: Я - один из лучших пилотов Формулы-1
Европа17:20
Барселона следит за ситуацией с нападающим Челси
Лига наций16:45
Лидер сборной Португалии может пропустить матч с Норвегией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK