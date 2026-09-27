Нападающий Ливерпуля досрочно покинул расположение сборной Швеции

Нападающий Ливерпуля и сборной Швеции Александер Исак не поможет своей национальной команде в предстоящих матчах Лиги наций.

27-летний футболист ранее принял участие в стартовом матче турнира против Румынии (2:1), отличившись забитым мячом, однако вынужден покинуть расположение сборной из-за травмы.

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Как сообщает официальный сайт Ливерпуля, шведский форвард возвращается в клуб, где будет проходить восстановление.

Мерсисайдцы не уточнили характер повреждения игрока, однако отметили, что оно является незначительным.

Сборная Швеции в Лиге наций еще сыграет с Польшей (28 сентября), Боснией и Герцеговиной (2 октября) и Румынией (5 октября).

Исак в нынешнем сезоне провел в составе Ливерпуля семь матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем Лиги наций с Украиной.

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