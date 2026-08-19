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Футбол

Кертис Джонс отправляется в Серию А

Интер купил звезду Ливерпуля.
Сегодня, 17:18       Автор: Валентина Чорноштан
Кертис Джонс / Getty Images
Кертис Джонс / Getty Images

Интер договорился о трансфере центрального полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса.

Как передаёт инсайдер Фабрицио Романо, клубы достигли соглашения о трансфере 25-летнего англичанина за 35 миллионов евро.

Добавим, что в ближайшее время стороны должны завершить оформление сделки, после чего Джонс пройдёт медицинское обследование.

К слову, до окончания его контракта с Ливерпулем оставался один год, поэтому следующим летом полузащитник мог покинуть клуб бесплатно.

Тем временем другой итальянский коллектив подписал талантливого португальца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Интер Милан Кертис Джонс

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