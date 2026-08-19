Кертис Джонс отправляется в Серию А
Интер договорился о трансфере центрального полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса.
Как передаёт инсайдер Фабрицио Романо, клубы достигли соглашения о трансфере 25-летнего англичанина за 35 миллионов евро.
Добавим, что в ближайшее время стороны должны завершить оформление сделки, после чего Джонс пройдёт медицинское обследование.
🚨⚫️🔵 EXCLUSIVE: Inter agree deal to sign Curtis Jones from Liverpool, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026
Verbal agreement in place at €35m package fee from #LFC, agreement also with the player and medical being planned next. pic.twitter.com/rh5IUbVgsb
К слову, до окончания его контракта с Ливерпулем оставался один год, поэтому следующим летом полузащитник мог покинуть клуб бесплатно.
Тем временем другой итальянский коллектив подписал талантливого португальца.
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