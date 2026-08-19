Скрипник и новичок Карпат стали лучшими тренером и игроком третьего тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока и тренера по итогам матчей третьего тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим тренером был признан наставник луганской Зари Виктор Скрипник. Команда 56-летнего специалиста в третьем туре одержала в гостях волевую победу 2:1 над Полесьем.

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Лучшим игроком тура стал новичок львовских Карпат Феллипе Виейра, записавший на свой счет очередные результативные действия. В матче с Буковиной бразильский полузащитник отличился голом и ассистом и помог своей команде разгромить соперника 3:0.

Также была представлена символическая сборная третьего тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами матчей УПЛ в сезоне-2026/27.

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