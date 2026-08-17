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Заря оформила камбек против Полесья

Команда Скрипника провела отличный матч.
Сегодня, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Полесье - Заря / upl.ua
Полесье - Заря / upl.ua

В понедельник, 17 августа, Полесье принимало дома Зарю.

Хозяева отлично провели стартовую пятнадцатиминутку и сумели открыть счет. Федор отличился в воротах Бущана.

Перевернуть ход матча луганчанам удалось лишь во втором тайме. Заря провела быструю атаку, которая завершилась голом Глущенко.

А еще через четыре минуты Нестернко вывел луганчан вперед. А в оставшееся вреям подопечные Скрипника сумели удержать счет и увести из Житомира три очка.

Статистика матча Полесье - Заря 3-го тура чемпионата Украины

Полесье - Заря  1:2
Голы: Федор, 16 - Глущенко, 59, Нестеренко, 63

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 14 - 7
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 7 - 4
Фолы: 9 - 5

Полесье: Бущан — Михайличенко, Чоботенко, Красничи, Крушинский — Андриевский (Эмерллаху, 68), Бабенко, Федор (Филиппов, 60) — Андраде (Брагару, 60), Краснопир (Гайдучик, 72), Велетен (Назаренко, 68).

Заря: Рыбак — Пердута (Жуниньо, 78), Джордан, Янич, Кравец (Мачелюк, 46) — Слесар, Попара, Башич (Дришлюк, 78), Елавич (Итало, 78) — Глущенко, Нестеренко (Будкивский, 78).

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