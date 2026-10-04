Испания - Чехия 3:1: обзор матча и результат игры 03.10.2026

Действующие чемпионы мира выиграли все свои три матча текущего розыгрыша Лиги наций.

В субботу, 3 октября, сборная Испании принимала на своем поле Чехию в рамках третьего тура Дивизиона А Лиги наций-2026/27.

Команда Луиса де ла Фуэнте спокойно справилась дома с соперником, одержав победу со счетом 3:1.

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Испанцы в первом тайме безоговорочно превосходили своего оппонента, что позволило им еще до перерыва оформить комфортное преимущество в два мяча. Хозяева поля вышли вперед благодаря быстрому голу Ламина Ямаля, который на шестой минуте с правого края штрафной эффектным ударом закрутил мяч в дальний верхний угол. А удвоен результат был на 35-й минуте усилиями Родри, который отправил мяч в сетку, подобрав отскок от защитника.

Во второй половине сборная Испании продолжала контролировать мяч, но немного сбавила атакующий натиск, а чешской команде удалось сократить отставание на 69-й минуте благодаря голу Иржи Сламы. Вскоре гости сумели снова забить, когда после штрафного и удара Ладислава Крейчи Давид Райа не смог зафиксировать мяч, а Райан Надери добил. Однако гол отменили из-за фола Лукаса Черва против Робена Ле Нормана во время исполнения стандарта.

Доигрывать матч чешской сборной пришлось вдесятером, после того как на 85-й минуте за второе предупреждение был удален Крейчи. Имея численное преимущество, испанцы спустя четыре минуты закрепили победный результат усилиями Микеля Мерино, который успешно сыграл на добивании после отскока от голкипера.

Напомним, в другом матче группы, состоявшемся раньше, Англия сокрушила в гостях Хорватию со счетом 7:0.

После трех туров Испания, выиграв все свои матчи, возглавляет квартет А3 с девятью очками. Англия идет второй с шестью баллами, а Хорватия имеет в своем активе три пункта. Чехия все свои поединки проиграла.

Статистика матча Испания - Чехия 3-го тура Лиги наций

Испания - Чехия 3:1

Голы: Ямаль, 6, Родри, 35, Мерино, 89 - Слама, 69

Ожидаемые голы (xG): 1.98 - 0.49

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 18 - 5

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 5 - 0

Фолы: 11 - 13

Испания: Райя - Фреснеда, Ле Норман, Лапорт, Ф. Гарсия - Родри (Субименди, 77), Педри (Мерино, 67) - Ямаль (Муньос, 46), Ольмо (Фермин, 67), Баэна (Пино, 46) - Р. Фернандес.

Чехия: Кински - Сачек, Халоупек, Крейчи, Слама - Мачек (Черв, 57), Амброс (Надери, 57), Крал (Садилек, 73) - Радоста (Буха, 73), Гложек (Витик, 87), Лингр.

Предупреждения: Фермин - Крейчи, Садилек, Лингр, Халоупек, Кински.

Удаление: Крейчи, 85 (второе предупреждение).

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