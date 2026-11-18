Полузащитник Реала Арда Гюлер продлил контракт с мадридским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

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Новый договор 21-летнего турецкого футболиста с клубом будет рассчитан до 30 июня 2032 года.

✍️🤍🤝 @10ardaguler https://t.co/mrD6YLcIIs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2026

Гюлер перешел в Реал из Фенербахче в июле 2023 года в возрасте 18 лет. За это время полузащитник провел в составе "сливочных" 126 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 32 результативные передачи.

Вместе с мадридским клубом игрок становился чемпионом, завоевал Суперкубок Испании, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В нынешнем сезоне Гюлер сыграл за Реал 14 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал вернет из Италии своего воспитанника.

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