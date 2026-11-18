Виктория Мотричко во второй раз подряд стала чемпионкой мира по международным шашкам
В матче за мировую корону, который состоялся в Таллине, она победила представительницу Нидерландов Дарью Ткаченко.
17 ноября украинская шашистка Виктория Мотричко защитила титул чемпионки мира по международным шашкам.
Судьба чемпионского титула решилась только в суперблице. Основной матч состоял из девяти партий: восемь из них завершились вничью, а в одной победу одержала Мотричко.
Однако по регламенту для завоевания титула украинке необходимо было выиграть как минимум две партии.
В тай-брейке соперницы сыграли три партии в рапид и три в блиц — все завершились вничью. Поэтому победительницу определила решающая партия в суперблице, в которой сильнее оказалась Мотричко.
Напомним, 9-летний украинец стал чемпионом мира по шахматам.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!