В матче за мировую корону, который состоялся в Таллине, она победила представительницу Нидерландов Дарью Ткаченко.

17 ноября украинская шашистка Виктория Мотричко защитила титул чемпионки мира по международным шашкам.

Судьба чемпионского титула решилась только в суперблице. Основной матч состоял из девяти партий: восемь из них завершились вничью, а в одной победу одержала Мотричко.

Однако по регламенту для завоевания титула украинке необходимо было выиграть как минимум две партии.

В тай-брейке соперницы сыграли три партии в рапид и три в блиц — все завершились вничью. Поэтому победительницу определила решающая партия в суперблице, в которой сильнее оказалась Мотричко.

Напомним, 9-летний украинец стал чемпионом мира по шахматам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!