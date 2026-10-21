9-летний украинец стал чемпионом мира по шахматам

Украинский шахматист Мирон Нетребка завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юношей и девушек в возрастной категории до 9 лет.

Турнир завершился 20 октября в испанском Рокетас-де-Маре.

По итогам 11 туров соревнований, проходивших по швейцарской системе, Нетребка набрал 9,5 очка из 11 возможных и занял первое место в итоговой таблице. Украинец на пол-очка опередил ближайшего конкурента — представителя Узбекистана Сайфуддина Эркинбоева.

Третьим стал поляк Виктор Станковский, в активе которого 8,5 очка.

Чемпионат мира по шахматам среди игроков до 9 лет:

Мирон Нетребка (Украина) — 9,5 очка. Сайфуддин Эркинбоев (Узбекистан) — 9 очков. Виктор Станковский (Польша) — 8,5 очка.

Чемпионат мира 2026 года проходил в Испании с участием шахматистов в возрасте от 7 до 17 лет. В программе были предусмотрены отдельные турниры для юношей и девушек в шести возрастных категориях.

Кстати, отдельное внимание Мирон Нетребка привлек своей способностью играть вслепую. Во время показательной партии в Днепре девятилетний шахматист с завязанными глазами сразился с начальником Днепровского межрегионального управления Министерства юстиции Тимофеем Дудиным. Мирон удерживал в памяти расположение всех фигур и называл свои ходы, тогда как соперник видел шахматную доску. После партии Дудин признался, что даже такое преимущество не помогло ему справиться с юным чемпионом.

Ранее стало известно, что два украинца сыграют на престижном шахматном турнире в Лондоне.

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