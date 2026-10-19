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Сборная Украины завоевала восемь медалей на Чемпионате мира

Сборная Украины завершила чемпионат мира по карате среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года с восемью наградами.
Сегодня, 15:57       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины / facebook
Сборная Украины / facebook

В активе украинской команды — одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Украинцы заняли восьмое место среди 114 стран-участниц. Результат команды стал новым национальным медальным рекордом на турнире.

Главной героиней соревнований стала Уляна Баранова, победившая в категории кумите до 68 кг среди спортсменок U21. В финале украинка одолела гречанку Эйрини-Григорию Кацику со счетом 3:1.

Серебряными призерами чемпионата стали Марк Дорош (кадеты, до 52 кг), Владислав Руденко (юниоры, свыше 76 кг) и Никита Дмитренко (U21, свыше 84 кг).

Еще четыре медали украинской сборной — бронзовые. Их завоевали Шарлиз Круглова (кадеты, до 54 кг), Иван Маценко (кадеты, до 63 кг), Вероника Котенко (юниоры, до 48 кг) и Владислав Канивец (юниоры, до 68 кг).

Чемпионат мира проходил с 14 по 18 октября в польском городе Бельско-Бяла. По информации Всемирной федерации карате, в соревнованиях участвовали более 2000 спортсменов из 114 стран.

Напомним, Украина получила путевку на чемпионат мира по волейболу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира карате

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