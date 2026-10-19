Украина получила путевку на чемпионат мира

Мужская сборная Украины по волейболу квалифицировалась на чемпионат мира 2027 года.

Представители украинской сборной в игре против Болгарии / Getty Images

Украинская сборная вошла в число 15 сборных, которые отобрались на мировое первенство по рейтингу.

Вместе с Украиной таким способом квалифицировались Болгария, Германия, Бельгия, Турция, Сербия, Чехия, Греция, Румыния, Нидерланды, Мексика, Пуэрто-Рико, Дания, Египет и Эстония.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 сентября 2027 года в Польше. Матчи примут пять городов: Гданьск, Катовице, Лодзь, Ольштын и Краков. В турнире выступят 32 национальные команды.

На групповом этапе сборные распределят на восемь квартетов. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Кроме борьбы за титул чемпиона мира, турнир будет иметь значение для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, украинец Плотницкий помог Перудже начать сезон в Италии с победы.

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