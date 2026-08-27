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Сборная Украины завершила выступление на женском Евро-2026 по волейболу

В последнем матче группового этапа украинки в трех сетах проиграли Сербии.
Сегодня, 19:45       Автор: Игорь Мищук
Украина уступила Сербии / CEV
Украина уступила Сербии / CEV

В четверг, 27 августа, женская сборная Украины по волейболу провела заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2026.

В пятом туре подопечные Якуба Глушака встречались с Сербией и разгромно уступили со счетом 0:3 по сетам, не сумев пробиться в плей-офф.

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Украинская сборная владела инициативой в первой партии, однако все же сербки забрали сет - 25:21. Во втором сете соперницы украинок вели от начала игрового отрезка и довели дело до победы 25:22. "Сине-желтые" лидировали в третьей партии, но в итоге сербская команда переломила ход игры и закрыла матч - 25:21.

Евро-2026 по волейболу среди женщин
Группа B, 5-й тур

Украина - Сербия 0:3 (21:25, 22:25, 21:25)

Сборная Украины заняла пятое место в группе B и не сумела выйти в плей-офф.

Напомним, что на групповом этапе украинская команда проиграла Болгарии (0:3), Греции (2:3) и Чехии (1:3), а также победила Австрию (3:0).

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