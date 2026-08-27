Ноттингем Форест установил клубный рекорд, подписав Лиама Делапа из Челси

Английский форвард перебрался в новый клуб спустя всего год после трансфера в лондонскую команду.

Ноттингем Форест приобрел нападающего Лиама Делапа из Челси, подписав с ним пятилетний контракт. Об этом в четверг сообщил клуб английской Премьер-лиги.

Точные финансовые условия сделки официально не разглашаются, однако, по данным британских СМИ, клуб заплатил за 23-летнего форварда порядка 45 миллионов фунтов стерлингов (61 миллион долларов), а с учетом бонусов сумма может вырасти примерно до 50 миллионов фунтов. Если это так, сумма трансфера стала рекордной в истории клуба.

Для Делапа этот трансфер стал уже вторым за год: летом 2025 года он перешел в Челси из Ипсвич Таун за 30 миллионов фунтов, однако закрепиться в основе так и не смог. Из-за травмы и жесткой конкуренции атакующей линии форвард провел сезон без стабильной игровой практики. За сезон он провел 47 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Напомним, Челси в свою очередь приближается к трансферу Онеста Аанора. 18-летний защитник Аталанты обойдется лондонцам приблизительно в 40 млн евро.

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