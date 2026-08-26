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Футбол

Челси подпишет талантливого итальянского защитника

Онест Аанор уже согласовал контракт.
Вчера, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Онест Аанор / Getty Images
Онест Аанор / Getty Images

Челси приблизился к трансферу Онеста Аанора, пишет Джанлука Ди Марцио.

18-летний защитник Аталанты обойдется лондонцам в приблизительно 40 млн евро.

Игрок уже согласовал контракт с Челси, сейчас клубы согласовывают последние детали трансфера.

Аанор - воспитанник Дженоа, Аталанта выкупила его в 2025 году за 16 млн евро. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, отличившись одним голом.

Ранее также сообщалось, что Челси в шаге от продажи Николаса Джексона.

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