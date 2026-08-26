Шахтер подписал уругвайского защитника Алана Маттурро

21-летний центральный защитник продолжит карьеру в донецком клубе, подписав контракт до лета 2031 года.

Донецкий Шахтер объявил о подписании контракта с 21-летним центральным защитником Аланом Маттурро. Уругваец присоединился к «горнякам» из итальянского Дженоа.

Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2031 года.

Маттурро является воспитанником уругвайского Дефенсора. В январе 2023 года он перешел в Дженоа, однако закрепиться в основном составе итальянского клуба не смог.

За два с половиной сезона в составе Дженоа защитник провел 24 матча во всех турнирах.

Прошлый сезон Маттурро провел на правах аренды в испанском Леванте. За команду он сыграл 21 поединок и забил один гол.

Уругваец также имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборные своей страны. В 2023 году Маттурро стал чемпионом мира среди молодежи, будучи основным игроком команды.

По итогам того турнира защитник получил «Серебряный мяч» — награду второму лучшему футболисту молодежного чемпионата мира.

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