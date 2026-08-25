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Футбол

PFA назвала игрока года в АПЛ

Бруну Фернандеш забрал еще одну награду.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) провела церемонию вручения награды лучшему игроку года.

На трофей претендовали Райан Шерки, Эрлинг Холанд (оба – Манчестер Сити), Габриэл Магальяэс, Давид Райя, Деклан Райс (все – Арсенал) и Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).

Именно капитан манкунианцев был признан лучшим игроком года в Английской Премьер-лиге. Ранее также португалец получил награды от АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов.

Напомним, что в прошлом сезоне Фернандеш провел 35 матчей, отличившись девятью голами и двадцать одним ассистом. Это стало новым рекордом АПЛ.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал еще одного хавбека.

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