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Автоспорт

Цунода готов попрощаться с Формулой-1

Японец все же надеется получить место в новом сезоне.
Вчера, 21:32       Автор: Андрей Безуглый
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Резервный пилот Ред Булл Юки Цунода поделился планами на будущее.

Напомним, что сейчас японец выступает за Рейсинг Буллз, пока Изак Аджар выбыл из-за травмы.

Тем не менее Цунода заявил, что если не будет места в чемпионате на следующий сезон, он готов покинуть Формулу-1.

Обсуждение подобных вопросов – это не моя работа. Эта сфера деятельности полностью отдана в ведение моему менеджеру. Моя же задача – быть быстрым на трассе, ну и все такое. И да, я всегда настроен прежде всего на Формулу-1. Именно там я хочу выступать и добиваться успеха. И это стремление всегда останется со мной.

Но при этом я понимаю, что не хочу два года сидеть в боксах. Я хочу выступать в гонках. Так что если найдется какой-то вариант или я не смогу найти место в Ф-1 в следующем сезоне, мне придется искать опции в других гоночных сериях

Ранее также сообщалось, что возвращение Аджара затягивается.

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