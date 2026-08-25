Челси вынудил Ноттингем оформить клубный рекорд

Челси договорился с Ноттингемом о трансфере Лиама Делапа, пишет The Telegraph.

23-летний футболист обойдется "лесникам" в 45 млн фунтов, что станет новым трансферным рекордом клуба.

Напомним, что предыдущим рекордом клуба была покупка прошлым летом Омари Хатчинсона за 43 млн евро.

Сам Делап также согласился перейти в Ноттингем после разговора с Оливером Гласснером. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр уже завтра.

Ранее также сообщалось, что Челси все еще ищет вариант для Михаила Мудрика.

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