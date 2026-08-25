iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Донбасс Арена: как выглядит легендарный стадион спустя более десяти лет после последнего матча

Арена, принимавшая Евро-2012, стоит в оккупированном Донецке без единого футбольного матча с 2014 года.
Сегодня, 16:48       Автор: Сергей Носенко
Донбасс Арена / Getty Images
Донбасс Арена / Getty Images

Стадион Донбасс Арена в оккупированном российскими войсками Донецке продолжает разрушаться, несмотря на неоднократные заявления оккупационных структур о планах восстановления. Свежие кадры показывают текущее состояние арены, которая когда-то принимала матчи Евро-2012 и была домашним стадионом донецкого Шахтера.

Последний официальный матч на стадионе — игра Шахтера с Ильичевцем — прошел 2 мая 2014 года, а уже в августе и октябре того же года обстрелы повредили фасад и крышу арены, из-за чего разбилось стекло.

Полномасштабное вторжение 2022 года добавило стадиону новых разрушений, однако сама конструкция арены выдержала. На кадрах видно поле, заросшее бурьяном по пояс, а также потрескавшиеся панели фасада и разбитые окна.

Донбасс Арена была построена в 2009 году по инициативе бизнесмена Рината Ахметова и рассчитана на 50 тысяч зрителей — на момент открытия она считалась одним из самых современных стадионов Восточной Европы.

Кстати, клуб Шахтер, несмотря на потерю домашнего стадиона, продолжает свою футбольную историю и близок к подписанию уругвайского защитника Дженоа Алана Маттурро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Астон Вилла сделала неожиданный трансферный ход Астон Вилла сделала неожиданный трансферный ход
Легенда тенниса проведет прощальный матч на US Open Легенда тенниса проведет прощальный матч на US Open
Хавбек Челси согласился сменить клуб Хавбек Челси согласился сменить клуб
Лоусон может провести еще одну гонку за Ред Булл Лоусон может провести еще одну гонку за Ред Булл

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка английской лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров

Последние новости

Европа18:50
Астон Вилла сделала неожиданный трансферный ход
Теннис18:05
Легенда тенниса проведет прощальный матч на US Open
Европа17:14
Хавбек Челси согласился сменить клуб
Футбол16:48
Донбасс Арена: как выглядит легендарный стадион спустя более десяти лет после последнего матча
Формула 116:25
Лоусон может провести еще одну гонку за Ред Булл
Европа15:58
Правнук Муссолини дебютировал за первую команду Лацио
Игровые15:51
Каждый четвертый умерший американский футболист страдал одной и той же болезнью
Бокс14:55
Бокс: расписание боев
Бокс14:43
"Для меня это будет конец": Хргович оценил важность боя с Итаумой
Европа13:56
Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK