Арена, принимавшая Евро-2012, стоит в оккупированном Донецке без единого футбольного матча с 2014 года.

Стадион Донбасс Арена в оккупированном российскими войсками Донецке продолжает разрушаться, несмотря на неоднократные заявления оккупационных структур о планах восстановления. Свежие кадры показывают текущее состояние арены, которая когда-то принимала матчи Евро-2012 и была домашним стадионом донецкого Шахтера.

Последний официальный матч на стадионе — игра Шахтера с Ильичевцем — прошел 2 мая 2014 года, а уже в августе и октябре того же года обстрелы повредили фасад и крышу арены, из-за чего разбилось стекло.

Полномасштабное вторжение 2022 года добавило стадиону новых разрушений, однако сама конструкция арены выдержала. На кадрах видно поле, заросшее бурьяном по пояс, а также потрескавшиеся панели фасада и разбитые окна.

Донбасс Арена была построена в 2009 году по инициативе бизнесмена Рината Ахметова и рассчитана на 50 тысяч зрителей — на момент открытия она считалась одним из самых современных стадионов Восточной Европы.

Кстати, клуб Шахтер, несмотря на потерю домашнего стадиона, продолжает свою футбольную историю и близок к подписанию уругвайского защитника Дженоа Алана Маттурро.

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