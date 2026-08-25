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Автоспорт

Лоусон может провести еще одну гонку за Ред Булл

Изак Аджар может не восстановиться к Монце.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон, вероятно, останется в Ред Булл, пишет GPblog.

Напомним, что гонщик провел последнюю гонку за основную команду из-за травмы Изака Аджара. В Нидерландах Лоусон финишировал седьмым.

Сейчас же в Ред Булл сомневаются, что Аджар успеет восстановиться к Монце.

В этом случае команда не планирует что-то кардинально менять и просто оставит Лоусона на еще одну гонку. А это значит, что Цунода также проведет еще один Гран-при в текущем сезоне.

Ранее также в Мерседес заявили, что у них нет денег на новые обновления.

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