"Для меня это будет конец": Хргович оценил важность боя с Итаумой

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович поделился мыслями о будущем бое против британца Мозеса Итаумы.

Боксер отметил, что в случае поражения он вскоре может завершить карьеру.

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"Если я проиграю, то весь мир в любом случае уже сбросил меня со счетов. Все ожидают, что он победит, поэтому я мало что теряю. Если я проиграю, то люди и так этого ждут.

В моем контракте предусмотрен бой-возвращение. Так что если я проиграю, то для меня это будет практически конец. Я уже 20 лет в боксе, но по-прежнему чувствую себя хорошо. У меня все еще есть желание тренироваться, спарринговать и бегать. Я думаю, что никогда не чувствовал себя так здорово.

Мне кажется, что я могу победить его. Но если я проиграю, то это однозначно будет для меня знаком, что я близок к концу. Так что затем я, вероятно, проведу бой-возвращение, а дальше посмотрим. Но этого не будет, ведь я верю, что побью его", - приводит слова Хрговича The Ring.

Напомним, что бой Итаума - Хргович станет главным событием вечера бокса, который состоится 29 августа на O2 Arena в Лондоне.

Ранее Хргович раскрыл план на бой с Итаумой.

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