iSport.ua
Русский Українська

"Для меня это будет конец": Хргович оценил важность боя с Итаумой

Хорватский супертяжеловес высказался о своих шансах в поединке с британцем.
Сегодня, 14:43       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума и Филип Хргович / Getty Images
Мозес Итаума и Филип Хргович / Getty Images

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович поделился мыслями о будущем бое против британца Мозеса Итаумы.

Боксер отметил, что в случае поражения он вскоре может завершить карьеру.

Читай также: Питер Фьюри рассказал, почему Итаума рискует проиграть

"Если я проиграю, то весь мир в любом случае уже сбросил меня со счетов. Все ожидают, что он победит, поэтому я мало что теряю. Если я проиграю, то люди и так этого ждут.

В моем контракте предусмотрен бой-возвращение. Так что если я проиграю, то для меня это будет практически конец. Я уже 20 лет в боксе, но по-прежнему чувствую себя хорошо. У меня все еще есть желание тренироваться, спарринговать и бегать. Я думаю, что никогда не чувствовал себя так здорово.

Мне кажется, что я могу победить его. Но если я проиграю, то это однозначно будет для меня знаком, что я близок к концу. Так что затем я, вероятно, проведу бой-возвращение, а дальше посмотрим. Но этого не будет, ведь я верю, что побью его", - приводит слова Хрговича The Ring.

Напомним, что бой Итаума - Хргович станет главным событием вечера бокса, который состоится 29 августа на O2 Arena в Лондоне.

Ранее Хргович раскрыл план на бой с Итаумой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: филип хргович Мозес Итаума

Статьи по теме

Бывший чемпион в двух весовых категориях назвал наследника Али Бывший чемпион в двух весовых категориях назвал наследника Али
Питер Фьюри рассказал, почему Итаума рискует проиграть Питер Фьюри рассказал, почему Итаума рискует проиграть
Хргович раскрыл план на бой с Итаумой Хргович раскрыл план на бой с Итаумой
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка английской лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Бокс: расписание боев
Бокс14:43
"Для меня это будет конец": Хргович оценил важность боя с Итаумой
Европа13:56
Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ
Европа13:28
Бразильский вингер официально сменил Манчестер Сити на Тоттенхэм
Европа12:48
Названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру
Европа11:45
Астон Вилла интересуется звездой Милана
Европа11:02
Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера
Европа10:33
"Не играть пять месяцев тяжело": Тренер Болоньи оценил дебют Довбика
Теннис09:55
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
Теннис09:45
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK