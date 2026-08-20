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Питер Фьюри рассказал, почему Итаума рискует проиграть

Но также он раскритиковал хорвата.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Мозес Итаума и Филип Хргович / Getty Images
Мозес Итаума и Филип Хргович / Getty Images

Британский тренер Питер Фьюри поделился прогнозом на титульный бой между Мозесом Итаумой и Филипом Хрговичем.

Напомним, что бой состоится 29 августа на O2 Arena в Лондоне, на кону будет вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе.

По его мнению, у 21-летнего британца большое будущее, но он ещё не проходил серьёзную проверку под постоянным давлением соперника, пишет Boxing News Online.

При этом Фьюри считает слабую защиту Хрговича потенциальной проблемой. Хорват, по словам тренера, пропускает слишком много ударов, что может стать решающим фактором против быстрого и опасного Итаумы.

К слову, WBC готов санкционировать бой Фьюри – Джошуа как финальный элиминатор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филипп Хргович Мозес Итаума

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