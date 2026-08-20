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Сборная Украины по спортивной гимнастике квалифицировалась на ЧМ

Мужская сборная заняла 12-е место на Евро-2026, но отобралась на чемпионат мира.
Сегодня, 10:52       Автор: Валентина Чорноштан
Богдан Супрун / Getty Images
Богдан Супрун / Getty Images

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла 12-е место в командной квалификации чемпионата Европы-2026 в Загребе, набрав 236,794 балла. В финал украинцы не пробились, но завоевали путевку на чемпионат мира.

В составе команды выступали Владислав Грико, Никита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед и Егор Перепелкин. Грико и Мельников также вошли в топ-25 личного многоборья, заняв 18-е и 21-е места соответственно. Об этом передает Суспільне Спорт.

На чемпионате мира-2026 в Роттердаме Украина выступит в командном многоборье впервые после 2023 года. Турнир пройдет 17-25 октября.

Лидер сборной Назар Чепурный выступал только в личном зачете и пробился сразу в два финала Евро-2026. В прошлом году он завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке.

Ранее украинская фристайлистка покорила летний турнир в Швейцарии.

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