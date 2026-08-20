СМИ раскрыли детали подписания Барселоной топ-игрока Серии А

Накануне в СМИ появилась информация, что Барселона хочет подписать Лаутаро Мартинеса. Однако, как сообщает Corriere dello Sport, каталонский клуб не направлял Интер официального предложения по нападающему.

Капитан Интера не выставлен на трансфер и считается неприкосновенным игроком для руководства клуба. В Милане не собираются рассматривать его продажу.

К тому же миланский клуб не получал никаких запросов по аргентинцу. Напомним, что 29-летний форвард выступает за Интер с 2018 года и остаётся важнейшей частью команды.

Добавим, что ранее в СМИ также сообщалось, что Барселона может рассматривать Лаутаро как альтернативу Хулиану Альваресу, переход которого из Атлетико оказался невозможным.

Ранее Ханси Флик сделал громкое заявление перед началом сезона.

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