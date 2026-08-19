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Футбол

Барселона готовит замену Щенсному

Ливакович может стать дублёром Гарсии.
Сегодня, 18:25       Автор: Валентина Чорноштан
Доминик Ливакович / Getty Images
Доминик Ливакович / Getty Images

Барселона заинтересована в подписании вратаря Фенербахче Доминика Ливаковича.

Отмечается, что каталонцы рассматривают вариант с арендой хорвата на один сезон, но пока окончательное решение не принято.

Также добавляется, что Барселона рассматривает такой вариант, чтобы Ливакович в 2027 году стал дублёром Жоана Гарсии после окончания контракта Войцеха Щенсного.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона 31-летний голкипер провёл в аренде в загребском Динамо. За это время он отметился восемью сухими матчами и пропустил около 18 мячей в 19 встречах.

К слову, Цыганков может покинуть Жирону после дисциплинарного дела.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Доминик Ливакович

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