Барселона готовит замену Щенсному
Барселона заинтересована в подписании вратаря Фенербахче Доминика Ливаковича.
Отмечается, что каталонцы рассматривают вариант с арендой хорвата на один сезон, но пока окончательное решение не принято.
Также добавляется, что Барселона рассматривает такой вариант, чтобы Ливакович в 2027 году стал дублёром Жоана Гарсии после окончания контракта Войцеха Щенсного.
🚨🔵🔴 Barcelona are considering a move for Croatian GK Dominik Livaković.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026
Nothing done yet but idea to sign him and loan for one season, then bring back in 2027 as backup for Joan García with Szczesny out of contract.
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Напомним, что вторую половину прошлого сезона 31-летний голкипер провёл в аренде в загребском Динамо. За это время он отметился восемью сухими матчами и пропустил около 18 мячей в 19 встречах.
К слову, Цыганков может покинуть Жирону после дисциплинарного дела.
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