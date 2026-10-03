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Футбол

Левандовски превзошел достижение Роналду в Лиге наций

Хет-трик польского форварда в матче с Румынией стал историческим.
Сегодня, 19:32       Автор: Игорь Мищук
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски установил новый бомбардирско-возрастной рекорд в Лиге наций, превзойдя португальца Криштиану Роналду.

Накануне польская национальная команда в домашнем матче третьего тура Дивизиона B одержала разгромную победу 6:0 над Румынией, а форвард Чикаго Файр оформил хет-трик. Капитан сборной Польши открыл счет в поединке, реализовав пенальти, а во втором тайме еще дважды отличился с игры.

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Левандовски забил три гола в одном матче в возрасте 38 лет и 42 дней, что сделало поляка самым возрастным автором хет-трика в истории Лиги наций, сообщает MisterChip.

Польский форвард по этому показателю превзошел предыдущее достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который в 2019 году сделал хет-трик в полуфинале Лиги наций со Швейцарией (3:1) в возрасте 34 лет и 120 дней.

Всего Левандовски забил уже 92 гола в 170 матчах за сборную Польши и оформил седьмой хет-трик в составе национальной команды.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций польская сборная сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), уступила Швеции (1:3), разгромила Румынию (6:0) и на данный момент с четырьмя очами занимает третье место в своей группе. Заключительный в текущее международное окно поединок поляки проведут 5 октября против Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что нападающий Ливерпуля досрочно покинул расположение сборной Швеции.

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