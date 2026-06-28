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Футбол

Левандовски согласовал контракт с новым клубом

Поляк перейдет в Чикаго Фаер.
Сегодня, 21:42       Автор: Андрей Безуглый
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Экс-форвард Барселоны Роберт Левандовски покинет клуб, пишет Флориан Плеттенберг.

Инсайдер утверждает, что 37-летний поляк согласовал контракт с Чикаго Фаер.

Американский клуб уже полностью подготовил сделку с Левандовски. В ближайшие несколько дней сделка должна быть официально закрыта.

В прошедшем сезоне Левандовски провел 46 матчей, отличившись 19 голами и 4 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити следит за звездой сборной Марокко.

 

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