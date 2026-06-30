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Клуб МЛС объявил о подписании Левандовски

Польский форвард продолжит карьеру в составе Чикаго Файр.
Сегодня, 01:20       Автор: Игорь Мищук
Роберт Левандовски / Chicago Fire FC
Роберт Левандовски / Chicago Fire FC

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски стал игроком представителя МЛС - Чикаго Файр.

О подписании польского футболиста сообщает официальный сайт североамериканского клуба.

37-летний форвард подписал с Чикаго Файр контракт, рассчитанный до конца сезона-2027/28.

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Состав своей новой команды игрок пополнит в статусе свободного агента, поскольку его договор с Барселоной заканчивается 30 июня.

"Его приход укрепляет наше стремление бороться за трофеи и поднимает стандарты клуба на уровень, достойный этого города. Мы с нетерпением ждем начала работы с ним. Чикаго воочию увидит, почему он является одной из самых уважаемых спортивных икон в мире", - сказал главный тренер Чикаго Файр Грегг Берхалтер.

В прошлом сезоне Левандовски провел в составе Барселоны 46 матчей во всех турнирах, отличившись 19 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что экс-звезда Манчестер Юнайтед станет одноклубником Лионеля Месси в Интер Майами.

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